Diocesi: Bologna, domani l’incontro “Per non morire lavorando” con l’intervento del card. Zuppi

È in programma per domani, sabato 29 ottobre, l’incontro “Per non morire lavorando. Analisi, confronto, proposte” organizzato dall’Ufficio per la Pastorale del mondo del lavoro dell’arcidiocesi di Bologna. Ai lavori, che inizieranno alle 10 nella Cappella Farnese di Palazzo D’Accursio e saranno moderati dal giornalista Marco Bettazzi, interverrà il cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi. Porteranno il proprio contributo Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro e formazione della Regione Emilia-Romagna, Giovanna Trombetti, responsabile dell’area di sviluppo economico della Città metropolitana di Bologna, Andrea Giacominelli, responsabile sicurezza di Confindustria Bologna, Enrico Bassani, segretario generale di Cisl Bologna, Michele Bulgarelli, segretario della Fiom Bologna, Roberto Rinaldi, segretario organizzativo della Uil Emilia-Romagna. Modererà. L’incontro si aprirà con gli interventi di Carlo Soricelli, dell’Osservatorio nazionale di Bologna morti sul lavoro, Marianna Viscardi, madre dell’ingegnere edile Lisa Picozzi, deceduta sul posto di lavoro, Vincenzo Cangemi, ricercatore di Diritto del lavoro, don Matteo Prodi, docente di Teologia Morale alla Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna. “Parleremo delle morti sul lavoro – afferma don Paolo Dall’Olio, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale del mondo del lavoro – convocati dal nostro arcivescovo. Il lavoro non può totalizzare un’intera esistenza: occorre aver tempo ed energie per le relazioni, lo sport, l’impegno civile, la spiritualità. Ancora oggi, in Italia, si muore letteralmente mentre si lavora e questo è sempre e totalmente inaccettabile”.