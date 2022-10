Diocesi: Senigallia, la Pinacoteca aperta nei giorni del ponte di Ognissanti

Quattro giorni sempre aperti alla Pinacoteca di Senigallia dove, per il lungo ponte di tutti i Santi, il museo schiude gratuitamente le proprie sale per condurre ad un “Viaggio nella bellezza”. Un percorso affascinante, ad ingresso libero, nelle ampie sale dell’antica residenza cardinalizia, che ospita nel palazzo vescovile di Senigallia la Pinacoteca affacciata sulla piazza del duomo.

Ammirare quadri, argenterie, suppellettili, statue, paramenti, strumenti musicali con spartiti e tanto altro vuol dire apprezzare una sorta di “campionario” di quanto un ampio territorio, dal Cesano all’Esino, dall’Adriatico all’Appennino, ha saputo commissionare e custodire nei secoli, come espressione di una comunità ispirata dalla fede. Nella sala del trono ancora prorogata “Episcopus Senogalliensis. Ritratti restaurati dei Vescovi di Senigallia” una esposizione che cogliendo l’occasione da recenti restauri, abbozza un percorso che, in qualche maniera, ricorda essere Senigallia città vescovile. Sono solo alcuni dei ritratti – forse anche un po’ stereotipati “di circostanza” – dei 101 vescovi che hanno avuto la guida pastorale di questa diocesi e che inducono a riflettere su una storia di fede e non solo che certamente è di Senigallia ma anche dell’intero territorio diocesano. La Pinacoteca di Senigallia sarà aperta sabato 29, domenica 30, lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre con orario 9-12/16-19.