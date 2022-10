Incendio appartamento a Catanzaro: l’arcivescovo Maniago celebra oggi i funerali dei tre giovani morti

Sarà l’arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, mons. Claudio Maniago, a celebrare, oggi, i funerali dei fratelli Saverio, Aldo e Mattia Corasoniti, di 22, 15 e 12 anni, morti nella notte tra il 21 e il 22 ottobre nell’incendio dell’appartamento in cui dormivano in una palazzina popolare del capoluogo, nel quartiere Pistoia.

Le esequie dei tre ragazzi si svolgeranno questo pomeriggio, alle 15, nella Basilica dell’Immacolata. Intanto per la la giornata di oggi il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha proclamato il lutto cittadino. Già dopo aver appreso con grande dolore la notizia del drammatico incendio, il vescovo di Catanzaro – Squillace “pensando con commozione alle vite tragicamente spezzate dei tre giovani figli periti nell’incendio”, ha assicurato fin da subito la sua preghiera “per quanti sono scomparsi, per chi li piange e per i sopravvissuti che ancora lottano fra la vita e la morte”. L’arcivescovo Maniago, inoltre, con tutta la Comunità diocesana, si è unito “al dolore dell’intera cittadinanza” e ha implorato al Signore “consolazione e forza per affrontare e superare questo terribile evento che scuote la coscienza di tutti”.