Ognissanti: diocesi Bolzano, liturgia con il vescovo nel cimitero per la benedizione delle tombe

Martedì 1° novembre, per la solennità di Ognissanti, il vescovo Ivo Muser guiderà la liturgia della Parola alle 14.30 nel cimitero di Bolzano a Oltrisarco con la benedizione delle tombe. “Il mese di novembre è particolarmente dedicato alla memoria e alla preghiera di suffragio di tutti i defunti”, ricorda una nota della diocesi. “Nella solennità di Ognissanti, il primo giorno del mese, la Chiesa ricorda la comunione di tutti i santi”. Sempre il 1° novembre, alle 10, il vescovo presiede la celebrazione eucaristica nel duomo di Bolzano al termine della quale consegna al decano Bernhard Holzer il decreto di nomina a canonico onorario del capitolo della cattedrale di Bressanone. Mercoledì 2 novembre, invece per la commemorazione dei defunti, il vescovo Muser celebra un requiem alle 19 nel suo paese natale di Gais in val Pusteria.