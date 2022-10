Economia: a Torino il Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus per l’edizione 2022 del Global Social Business Summit

(Foto Global Social Business Summit)

Il Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus riunirà a Torino, per la prima volta in Italia, la comunità mondiale del social business con l’obiettivo di “sviluppare la pace grazie a un’economia a tre zeri: zero disoccupazione, zero povertà e zero emissioni di CO2”. L’edizione 2022 del Global Social Business Summit – fanno sapere oggi i promotori dell’evento – si svolgerà presso La Centrale della Nuvola Lavazza (via Ancona, 11/A). È stato proprio Muhammad Yunus, Premio Nobel per la Pace nel 2006 e “padre” del microcredito, a fondare l’evento nel 2009 che quest’anno approderà in Italia e nel capoluogo piemontese in virtù “del suo orientamento a percorsi di innovazione sociale e al social impact”. All’appuntamento – si legge nella presentazione – saranno presenti rappresentati circa 45 paesi del mondo e una cinquantina di organizzazioni internazionali – strutture di social business, Ong, università e aziende – con oltre 300 imprenditori sociali provenienti dai cinque continenti, che animeranno la due giorni insieme ad altri 150 partecipanti fra esponenti della politica e dell’economia globale, manager pubblici e privati, studiosi del settore ed esponenti delle istituzioni. Il programma del soggiorno torinese del professor Yunus si aprirà già nel pomeriggio di domenica 6 novembre, con un omaggio all’opera svolta dal Sermig a favore della pace: ne visiterà la sede all’Arsenale della Pace (piazza Borgo Dora, 61) accolto dal fondatore Ernesto Olivero, insieme al quale alle 19.30 darà vita a un intenso momento di dialogo con i giovani. I lavori del Summit si articoleranno attraverso una serie di panel tematici, la cui partecipazione in presenza è strettamente riservata ai possessori del ticket d’accesso (acquistabili al link globalsocialbusinesssummit.org/tickets/) ma che potranno anche essere seguiti online, previa registrazione, sulla piattaforma della Grameen Creative Lab Community.