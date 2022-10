Care leaver: Agevolando Lombardia, in uscita il podcast “Fuori famiglia – percorsi straordinari di persone ordinarie”

(Foto: Agevolando)

Il Care Leaver Network Lombardia di Associazione Agevolando, nell’ambito del progetto “Per EduCare ci vuole un network: il Care Leaver Network – Progetto finanziato da Presidenza Consiglio dei ministri Dipartimento per le Politiche della famiglia”, ha prodotto il podcast “Fuori famiglia – percorsi straordinari di persone ordinarie”.

“Questo podcast è un viaggio corale di un gruppo di care leaver della Lombardia. I care leaver sono giovani che dopo un periodo di tempo trascorso ‘fuori famiglia’ (in casa famiglia, comunità o affido), a 18 anni e un giorno devono lasciare il sistema di accoglienza”, si legge in una nota.

Nelle 5 puntate del podcast “vengono raccontate in prima persona le loro esperienze, i vissuti, le difficoltà e le sfide quotidiane, in un’avventura attraverso la quale si diventa forti insieme grazie all’incontro, allo scontro e alla contaminazione delle reciproche storie”.

È stato scelto il podcast come prodotto mediale per cercare di fare una corretta informazione sui temi dell’accoglienza e del leaving care in Italia. “Il desiderio – spiega Agevolando – è di intercettare il maggior numero di persone, tra comuni cittadini e coloro che sono coinvolti professionalmente nel sistema di tutela, come gli operatori del lavoro sociale e i decisori politici. Il podcast vuole anche parlare ai ragazzi ancora all’interno dei percorsi ‘fuori famiglia’ i quali, ascoltandolo, potrebbero forse sentirsi meno soli e scoprire che, là fuori, c’è qualcuno che li capisce e che sta lottando anche per loro”.

Le cinque puntate di questo podcast sono il risultato di un laboratorio di storytelling nato all’interno del Care Leaver Network, un progetto di Associazione Agevolando che riunisce sul territorio nazionale una rete di ragazzi tra i 16 e i 26 anni che vivono o hanno vissuto un periodo della vita “fuori famiglia”, coinvolgendoli in un percorso di partecipazione e cittadinanza attiva.

La prima puntata è dedicata ad “Aspettative vs. Realtà”, la seconda a “La valigia, prima e dopo”, la terza alle “Relazioni”, la quarta alle “Strategie di sopravvivenza”, la quinta alla “Vita da adulti”.