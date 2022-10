Rai Vaticano: “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, domenica “Una giornata con il cardinale Zuppi”

“Una giornata con il cardinale Zuppi”. Nel programma “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, che andrà in onda domenica Rai 1 ore 00.25 e in replica domenica successiva ore 12.30 su Rai Storia vi sarà un servizio speciale sull’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. Tema centrale della puntata: per una Chiesa in ascolto, tra momenti di preghiera e azioni concrete per solidarietà e inclusione sociale. Il reportage, effettuato con riprese televisive inedite per documentare una giornata di ordinario lavoro del cardinale Matteo Maria Zuppi, è stato realizzato da Stefano Girotti per Rai Vaticano.