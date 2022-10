Diocesi: Siena, per la “Notte dei Santi” il 31 ottobre a Monteriggioni concerto del Kantiere Kairòs e messa presieduta dal card. Lojudice

(KantiereKairos)

Vivere la serata del 31 ottobre fra musica e preghiera, in attesa della solennità di Tutti i santi, che la Chiesa festeggia il 1° novembre. È la proposta del Kantiere Kairòs, gruppo cosentino di musica cristiana, che animerà la “Notte dei Santi” in programma presso il palazzetto dello sport del Costone a Monteriggioni (Siena).

L’evento, promosso da Pastorale giovanile, Fondazione Migrantes e Servizio per le missioni dell’arcidiocesi di Siena-Colle Val s’Elsa-Montalcino in collaborazione con Christian Music Italy e l’emittente María Visión, prenderà il via alle 20 con un breve pellegrinaggio dal Centro pastorale diocesano di Montarioso (Monteriggioni) fino ad arrivare al Pala Costone “Mons. Nazareno Orlandi”. Dopo il concerto della band calabrese, il programma prevede anche una catechesi di don Giacomo Pavanello, la testimonianza di Lorenzo Belluscio accompagnato dai Music&Fair, il contributo sempre in musica dei cantautori Gipo Montesanto, Fabio Fois e Marco Mammoli, che condurrà la serata. Alle 23.30 sarà il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, a presiedere la celebrazione eucaristica.

“E se cambiassimo le regole del gioco? Se invece di vestirci da mostri, per sfidare le paure ci mettessimo addosso strumenti di luce e di santità? Non sarebbe questa la vera trasgressione? Se la maggior parte va in una direzione, chi me lo fa fare a proporre altro? Non è una domanda banale, anzi: significa essere liberi pure dalle mode! Perché, in fondo, è Colui che procede controcorrente ad aver sempre fatto la differenza, ad aver redento il mondo”, scrive la band Kantiere Kairòs. La serata sarà anche l’occasione per lanciare un’App davvero unica e innovativa nell’ambito della christian music, appena uscita sugli store Android e Apple: incentrata sul loro canzoniere, permette di avere a portata di un click i testi e gli accordi ufficiali e di accedere a contenuti esclusivi e funzionalità speciali.

L’evento sarà trasmesso in streaming da Maria Vision Italia, MIA Radio (FM 97,2-94,7-96,8-101,6) e in diretta Facebook sulle pagine di Christian Music Italy e dell’arcidiocesi. Lunedì 31 ottobre, alle 8 circa, la band cosentina sarà ospite del programma “Di buon mattino”, in diretta su Tv2000 per un’intervista con brani live del repertorio su santi già canonizzati e figure di cui è in corso il processo di beatificazione.