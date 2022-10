Azione Cattolica: assemblea diocesana di Cerreto Sannita, la speranza al centro a partire dai giovani e dal lavoro

(Foto Azione Cattolica)

“Leggere il presente alla luce del futuro. Sapendo di essere imperfetti, sapendo che dovremo coltivare dei dubbi e interrogarci continuamente. Ma sempre, tutto questo, con passione, con amore”. Lo ha detto don Alessandro Valentino, assistente unitario regionale Azione Cattolica Campania nel corso del suo intervento, a commento del Vangelo dell’anno associativo (“Andate dunque”, Mt 28, 16-20) nell’Assemblea diocesana di Azione Cattolica d’inizio anno, svoltasi a Guardia Sanframondi (Benevento) presso la Cantina Sociale “La Guardiense”. “Non perdere la speranza significa impegnarsi a costruirla e trasmetterla”, ha detto il presidente diocesano dell’AC Giovanni Pio Marenna. “Dobbiamo sempre, quotidianamente, senza stancarci mai, attrezzarci per solcare strade nuove e pensieri rinnovati, per poter consegnare, a nostra volta, tesori preziosi. Il domani non inizia mai direttamente nel futuro, ma parte sempre dalle scelte che si fanno nel qui ed ora”. Nel corso dell’Assemblea, si sono presentati il progetto diocesano “Giovani e Lavoro” (partito 3 anni e coordinato insieme agli Uffici del Progetto Policoro – Caritas – Pastorale Sociale e del Lavoro e Pastorale Giovanile – e della Scuola diocesana d’Impegno Socio-Politico) e il progetto “APPost’!” (con il quale è risultata tra i vincitori del contest nazionale “Parrocchie ecologiche”, promosso dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, e vogliamo provare a fare nostro l’invito del “Manifesto dell’Alleanza” dell’ultima Settimana Sociale 2021 di Taranto). L’Assemblea dei soci ha potuto ascoltare un’intervista-testimonianza a Titina Pigna, responsabile “Ricerca e Sviluppo” de “La Guardiense”, che, guidata da Domizio Pigna, il mese scorso è entrata nella classifica de “Il Sole 24 Ore”, raggiungendo il 96° posto fra le 100 eccellenze italiane tra le aziende vitivinicole. Uno dei “tanti modelli positivi ed esempi buoni che esistono sul nostro territorio”, scrive l’Azione Cattolica con l’augurio che “possano venire sempre più alla luce” così che possano anche “essere d’incoraggiamento per tutti.