Ordinariato militare: Roma, riavviata la scuola di preghiera. In cammino verso Lourdes e la Gmg di Lisbona

Con l’inizio del nuovo anno pastorale, ieri sera presso l’aula magna del Comando Genio, alla Città militare Cecchignola, a Roma, si è tenuto il primo incontro della “Scuola di preghiera” guidata dall’Ordinario militare, mons. Santo Marcianò. Circa quattrocento i giovani militari presenti, degli istituti di formazione e di diversi reparti, accompagnati dai loro rispettivi cappellani. L’itinerario dei vari incontri condurrà i giovani, attraverso 4 tappe, al Pellegrinaggio militare internazionale a Lourdes nel maggio 2023, momento nel quale la Chiesa castrense vivrà la Giornata diocesana della Gioventù, e alla Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona ad agosto 2023. Il tema del primo incontro ha tratto spunto proprio dal tema della Gmg portoghese, “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39). È stato evidenziato, si legge in una nota dell’Omi, “il tema dell’andare come cammino da apprendere: ecco la necessità di una scuola di preghiera, un aiuto per apprendere il cammino. Dobbiamo imparare il linguaggio della preghiera – ha ribadito mons. Marcianò –. La preghiera è il nostro andare, non solo a Lourdes, non solo a Lisbona, ma un andare finalizzato all’incontro con i fratelli per vivere un’esperienza di fraternità caratterizzato dall’incontro con l’Altro per eccellenza, che è Dio”.