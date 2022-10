Sardegna: domani a Tortolì il XII Convegno regionale delle Caritas parrocchiali

“Guidati dal Vangelo, insieme agli ultimi con creatività”. Questo il tema del XII Convegno regionale delle Caritas parrocchiali che si terrà domani, sabato 29 ottobre, a Tortolì, per iniziativa della delegazione regionale di Caritas Sardegna. “Il convegno – spiega Raffaele Callia, delegato regionale di Caritas Sardegna – si colloca in un contesto caratterizzato dal cammino sinodale della Chiesa, dal mandato del Santo Padre in occasione del 50° di Caritas Italiana (la via degli ultimi, del Vangelo e della creatività) celebrato nel giugno 2021, ma anche dal perdurare delle difficoltà legate alla pandemia e dallo scenario di una guerra nel cuore dell’Europa, con tutte le sue conseguenze geopolitiche, sociali, culturali, economiche ed ecclesiali”. In tale contesto, “l’iniziativa – sottolinea Callia – ha l’obiettivo di proseguire e sviluppare ulteriormente la riflessione e la rilettura dell’impegno, delle attività formative e promozionali, delle opere e dei servizi delle Caritas parrocchiali e diocesane sarde in continuità con quanto emerso dal 42° Convegno nazionale delle Caritas diocesane, svoltosi a Rho (Milano) nel giugno 2022. I risultati del Convegno regionale saranno messi a disposizione, in termini di analisi e soprattutto proposte, del cammino sinodale delle diocesi sarde”.

I lavori prenderanno il via alle 9.30 nell’auditorium Fraternità presso la sede della Caritas diocesana di Tortolì. Dopo i saluti di mons. Antonello Mura, vescovo di Nuoro e Lanusei e presidente della Conferenza episcopale sarda, di Christian Solinas, presidente della Regione Sardegna, di Massimo Cannas, sindaco di Tortoli, è prevista la preghiera e la lectio guidate da mons. Mura; seguirà l’introduzione di mons. Giovanni Paolo Zedda, vescovo emerito di Iglesias e incaricato per il Servizio della Carità della Conferenza episcopale sarda sul tema “Gesù Cristo si è fatto povero per voi (2 Cor 8,9)”. Spazio poi agli interventi del biblista Michele Antonio Corona su “La via del Vangelo”, di suor Anna Cogoni, Figlia della Carità di San Vincenzo, su “La via degli ultimi” e di Valentina Musina e Angelo Arcadu (diocesi di Nuoro) su “La via della creatività”. Nel pomeriggio si svolgeranno i lavori di gruppo unitari sulle tre vie proposte al mattino, concentrando l’attenzione sul tema “La Caritas parrocchiale del futuro: cosa smettere di fare, cosa iniziare a fare, cosa continuare a fare, cosa ridurre/diminuire”. Dopo il momento musicale curato da Manuela Mameli, il confronto conclusivo su “Possibili sentieri per proseguire il percorso nell’ambito del comune cammino sinodale” a cura di Callia. Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Caritas Sardegna.