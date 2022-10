Sicurezza alimentare: Fao e Sacru, la “lettera di intenti” per facilitare il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile

Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, e Sacru, Strategic Alliance of Catholic Research Universities hanno siglato un accordo bilaterale di collaborazione finalizzato a contrastare le diseguaglianze alimentari e sanitarie del pianeta. La firma della “lettera di intenti” è avvenuta in occasione dell’evento “Enhancing resilience of food systems to promote food security”, promosso dalle due istituzioni ieri, giovedì 27 ottobre, presso la sede Fao a Roma.

L’accordo è stato sottoscritto da direttore generale aggiunto Fao, Maria Helena Semedo, e dal vice presidente di Sacru, professor Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica che ospita il segretariato dell’Alleanza delle università cattoliche. L’accordo “racchiude un approccio di salute integrale e sostenibile, che mira a ridurre la malnutrizione e lavora per raggiungere importanti risultati di One Health: la salvaguardia della salute umana, animale, vegetale e degli ecosistemi. La resistenza agli antimicrobici, la sicurezza alimentare e le zoonosi endemiche, come la rabbia, sono altre aree di interesse da affrontare in modo olistico attraverso One Health. Ciò richiede una solida analisi dei sistemi agroalimentari”.

La “lettera di intenti” tra Fao e Sacru nasce con l’auspicio di facilitare il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile due, tre e dieci dell’Agenda Onu 2030 (zero fame, salute e benessere, riduzione delle disuguaglianze) e si inserisce nella direzione recentemente intrapresa dalla comunità internazionale.