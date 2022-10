Società: Marina di Ascea, da domani al 1° novembre assemblea dell’Associazione nazionale famiglie numerose

700 tra papà, mamme e bambini provenienti da ogni angolo d’Italia si incontreranno da domani a martedì 1° novembre all’Olimpia Cilento Resor di Marina di Ascea (Salerno) per l’Assemblea nazionale dell’Associazione nazionale famiglie numerose (Anfn).

La festa coincide con i 18 anni di vita dell’associazione che raduna e dà voce ai nuclei extralarge in Italia, nata quasi per caso a Brescia nel 2004 dall’incontro di due papà di molti figli – Enrico Cinelli e Mario Sberna – a un supermercato di fronte ad un banco del pesce.

“Oggi le coppie con almeno quattro figli sono in via di estinzione. Secondo gli ultimi dati Istat sono poco meno di 129mila. Sembra trascorsa un’era glaciale dagli anni Sessanta del secolo scorso, quando le case abitate da papà, mamme e tanti pupi erano più di tre milioni”, ricorda una nota di Anfn.

Domenica mattina le famiglie numerose ascolteranno il saluto del card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, e la relazione di fine mandato di Mario ed Egle Sberna, presidenti uscenti dell’associazione, centrata sulla vita associativa ma anche su politiche familiari, Family act e assegno unico universale.

Nel pomeriggio le famiglie avranno modo di visitare i parchi archeologici di Paestum e di Velia, di fare un tour tra le eccellenze gastronomiche cilentane, una passeggiata tra gli ulivi di Ascea o una visita all’allevamento di bufale e mucche di un locale caseificio o un giro in mountain bike nell’Oasi Alento.

A sera la premiazione delle tesi di laurea sulle famiglie e lo spettacolo “La magia della famiglia” di fra Adriano Appollonio, frate minore toscano, che vestirà gli abiti di Mago Magone.

Lunedì pomeriggio le coppie associate saranno chiamate ad eleggere la nuova coppia presidente e il nuovo consiglio direttivo. Ed ascolteranno il videomessaggio di saluto del presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo.

Le storie delle famiglie, i numeri sulle famiglie numerose in Italia, in Campania e a Salerno, la presentazione della nuova coppia-presidente che sarà eletta durante l’Assemblea, le idee di politiche familiari rivolte da Anfn a Governo e parlamento per favorire una ripresa della natalità, il progetto italiano ed europeo dei Comuni amici della famiglia: tutto questo sarà raccontato in una conferenza stampa convocata per lunedì 31 ottobre alle 16.30 all’Olimpia Cilento Resort di Marina di Ascea. Alla conferenza parteciperanno i presidenti uscenti Mario ed Egle Sberna, Alfredo e Claudia Caltabiano (Osservatorio politico Anfn), i responsabili del network Comuni Amici della famiglia Mauro e Filomena Ledda, la presidente di Elfac (la Federazione europea delle associazioni delle famiglie numerose) Regina Florio e i coordinatori di Anfn per la provincia di Napoli Lucio e Imma Coticelli.