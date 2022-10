Solidarietà: Banca Etica con Caritas Africa consolida l’inclusione finanziaria e il contrasto alla povertà a sostegno delle comunità subsahariane

Banca Etica con Caritas Africa consolida l’inclusione finanziaria e il contrasto alla povertà grazie a una partnership di livello internazionale a sostegno delle comunità subsahariane. E si rafforza il progetto di una rete di microfinanza guidata dalla finanza etica, dall’Italia verso 9 Paesi del Continente africano. “Anche in Africa le persone più esposte alla fragilità economica e, sempre più, all’impatto del cambiamento climatico hanno bisogno di inclusione finanziaria e nuovi strumenti di sviluppo e resilienza”, si legge in una nota diffusa questa mattina da Banca Etica. “In questa prospettiva una delegazione di Banca Etica ha partecipato alla conferenza dei Partners di Caritas Africa, alla quale erano presenti alcune Caritas nazionali europee (Scozia, Irlanda, Francia, Spagna e Italia) e africane (Senegal, Burkina, Togo, Ghana, Uganda, Rwanda, Congo , Kenya , Tanzania), le quattro Conferenze Episcopali Africane e il Catholic Relief Service dagli Stati Uniti. Soggetti diversi – e però accomunati da alcune matrici valoriali e obbiettivi sociali condivisi – che si sono dati appuntamento in Togo per un’assemblea da titolo significativo: Rethinking fraternal Cooperation to better serve, accompany and defend the poor in Africa (Ripensare una cooperazione fraterna per servire, accompagnare e difendere meglio i poveri in Africa). Anna Fasano (presidente di Banca Etica) e Gabriele Giuglietti (responsabile dell’ufficio Sviluppo internazionale di Banca Etica e presidente di Cresud, società del gruppo specializzata in microfinanza internazionale) si sono recati a Lomé, capitale del Paese, per partecipare a tre giorni di incontri mirati a redigere il piano strategico dei partner per i prossimi tre anni. Il progetto, al momento, sostiene – attraverso attività di formazione e assistenza tecnica erogate dai professionisti di Banca Etica e Cresud – 9 istituzioni di microfinanza appartenenti ad altrettante Caritas nazionali e che raggiungono circa 1 milione di persone in termini di inclusione finanziaria e sociale. Durante la missione in Togo, Banca Etica ha inoltre incontrato due realtà della rete MAIN (Microfinance African Institutions Network): Wages, che si impegna a garantire bisogni socio-economici di circa 240 mila persone in in Togo, e Assilassimé Solidarité, che offre servizi di microfinanza a oltre 80 mila donne.