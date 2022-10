Solidarietà: Aibi, per le aziende un catalogo di regali di Natale che aiutano bambini e famiglie in difficoltà

(Foto: Aibi)

Natale si avvicina sempre più. Tutto lascia presupporre che, proprio per quanto detto, quest’anno la ricorrenza sarà un po’ più “magra” del solito, ma forse proprio per questo diventerà l’occasione giusta per riscoprirne il significato più autentico.

Un aiuto in tal senso arriva dal nuovo catalogo regali aziendali Natale 2022 di Aibi, ricco di nuove proposte pensate proprio con l’obiettivo di offrire tante idee per un regalo significativo da fare ai propri collaboratori, clienti o fornitori e, soprattutto, trasformare questo gesto in un aiuto concreto per la via di tanti bambini che passeranno un Natale segnato dalle bombe o dalla solitudine di un orfanotrofio.

Il nuovo Catalogo regali aziendali Natale 2022 di Aibi è già online sul sito dell’Associazione. All’interno si possono trovare tanti prodotti personalizzabili su richiesta, secondo le esigenze e il budget dell’azienda, con un packaging rinnovato.

Tra le tante possibili proposte, spicca il “Panettone per la Pace®” realizzato in collaborazione con Longo Speciality nella versione alta di pasticceria, da 1 kg, a marchio Bardi, presentato in una confezione regalo con un’etichetta che spiega il sostegno al progetto Bambini per la Pace. Sceglierlo come dono aziendale significa garantire ai bambini vittime delle guerre in Ucraina protezione e sostegno all’interno dei Punti Aibi, nei centri di prima accoglienza allestiti dall’Associazione in Moldova e nei “Pan di Zucchero per la Pace” di Aibi in Italia in cui sono state accolte alcune famiglie sfollate dal Paese.

Accanto ai regali solidali, c’è sempre la possibilità di scegliere di realizzare semplicemente una donazione per uno dei progetti più urgenti di Aibi. Non solo pensando ai bambini dell’Ucraina in guerra, ma anche per garantire accoglienza ai minori in difficoltà familiare accolti insieme alle loro mamme nelle comunità mamma-bambino in Italia; sostenere le attività dei Pan di Zucchero “Centri servizi per le famiglie” attivi sui territori; oppure, ancora, compiere un gesto significativo per dare un futuro di speranza alle bambine, i bambini e gli adolescenti accolti negli orfanotrofi dell’Africa con i quali Aibi collabora. Il nuovo Catalogo regali solidali Aibi per le aziende Natale 2022 è sfogliabile qui.