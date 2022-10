Canadair precipitato: Curcio (Protezione civile), “profondo cordoglio” per la perdita di “due validissimi professionisti”

“Nel giorno in cui apprendiamo del ritrovamento dei resti dei due piloti del Canadair 28 dei Vigili del Fuoco, esprimiamo il nostro profondo cordoglio. Due validissimi professionisti, che hanno perso la vita nel pomeriggio di ieri durante le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo nell’area di Monte Calcinera”: queste le parole del capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio.

“Alle loro famiglie e alle loro comunità si stringe il Servizio nazionale della Protezione civile, tutto, in un abbraccio corale che vuole essere sostegno, vicinanza ma anche profonda gratitudine per l’impegno e lo spirito di abnegazione che da sempre contraddistingue il lavoro degli equipaggi della Flotta aerea dello Stato”, aggiunge il capo del Dipartimento.

“Un sentito ringraziamento – conclude Curcio – va a tutte le componenti del Sistema nazionale della protezione civile che sono immediatamente intervenute e hanno lavorato senza sosta sul luogo dell’incidente”.