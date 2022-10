Papa in Bahrein: Bruni, “una tappa preziosa del cammino di fraternità e comprensione”

“Una tappa preziosa del cammino di fraternità e comprensione”. Così il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha definito il 39° viaggio apostolico che Papa Francesco compirà in Bahrein, dal 3 al 6 novembre, raggiungendo in questo modo il 58° Paese visitato durante il suo pontificato. “Sarà la prima volta che un Papa visita il Barhrein”, ha precisato il portavoce vaticano a proposito del Paese insulare, composto di 33 isole collocate tra la penisola del Qatar e le coste dell’Arabia Saudita. “Un Paese in gran parte desertico, ma ricco d’acqua dolce, tanto che lo chiamano ‘la terra dei due mari’”, ha fatto notare Bruni a proposito del binomio tra deserto e acqua che caratterizza il Bahrein, “una terra antica, da 4.500 crocevia del commercio e del passaggio tra Oriente e Occidente”. “È la prima volta che un Papa si reca nel Bahrein, ma non è la prima volta che un Pontefice raggiunge la Penisola Arabica”, ha precisato Bruni ricordando il viaggio compiuto da Papa Francesco nel 2019 negli Emirati Arabi, dove ha firmato con il Grande Iman di Al-Azhar il Documento sulla Fratellanza umana, riferimento ideale anche di questo viaggio, insieme alla Fratelli tutti. “Incontro, dialogo, pace”, le possibili parole-chiave del viaggio di Francesco: sullo sfondo, “la guerra e il ruolo dei cristiani di fronte alla guerra, perché la pace è nel cuore delle religioni, come ha detto il Papa tre giorni fa al Colosseo”. Nel Regno del Bahrein, Francesco pronuncerà sette discorsi, tutti in italiano, tranne l’omelia della messa, per la quale utilizzerà lo spagnolo. Giovedì 3 novembre – ha detto Bruni illustrando le tappe del viaggio nel briefing odierno in sala stampa vaticana – il Papa partirà alle 9.30 dall’aeroporto di Fiumicino, destinazione Awali, che raggiungerà alle 16.45 (le 14.45, ora di Roma), orario dell’accoglienza ufficiale. Alle 17.30 (15.30) la visita di cortesia al Re del Bahrein, presso il “Sakhir Royal Palace”, seguita alle 18.10 (16.10) dalla cerimonia di benvenuto nel cortile del “Sakhir Royal Palace” e, alle 18.30 (16.30), dall’incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico, occasione del primo discorso in Bahrein. Venerdì 4 novembre, alle 10 (8), il Papa interverrà alla chiusura del “Bahrain Forum Dialogue: East and West for Human Coexistence” presso la Piazza Al-Fida’ nel complesso del “Sakhir Royal Palace”, dove terrà un discorso. Alle 16 (14) l’incontro privato con il Grande Imam di Al Azhar nella Residenza papale nei pressi del “Sakhir Royal Palace”, cui seguirà, mezz’ora dopo, l’incontro con i membri del “Muslim Council of Elders” presso la Moschea del “Sakhir Royal Palace”, con un altro discorso papale. L’ultimo discorso della giornata Francesco lo pronuncerà alle 17.45 (15.45), durante l’incontro ecumenico e la preghiera per la pace presso la cattedrale di Nostra Signora d’Arabia. La giornata papale del 5 novembre comincerà alle 8.30 (6.30), con la Messa presso il “Bahrain National Stadium” e proseguirà nel pomeriggio, alle 17 (15), con l’incontro con i giovani – ai quali rivolgerà un discorso – presso la Scuola del Sacro Cuore. Il 6 novembre, alle 9.30 (7.30), il Santo Padre interverrà con un discorso all’incontro di preghiera e all’Angelus con i vescovi, i sacerdoti, i consacrati, i seminaristi e gli operatori pastorali presso la Chiesa del Sacro Cuore a Manama. Alle 12.30 (10.30) la cerimonia di congedo presso la “Sakhir Air Base” di Awali, dove alle 13 (11) è prevista la partenza in aereo per Roma, con arrivo alle 16.35 all’aeroporto di Fiumicino.