Sanità: associazione Peter Pan, una squadra di 10 professionisti per la riabilitazione di bambini malati di tumore ricoverati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Grazie al progetto sostenuto dall’associazione Peter Pan, una squadra di 10 professionisti per 12 mesi aiuterà i pazienti oncologici ricoverati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a recuperare parola e movimento compromessi dalla malattia o dalla ospedalizzazione. La diagnosi di un tumore e le conseguenti cure hanno un impatto drammatico sulla qualità della vita di coloro che ne sono colpiti e sulle loro famiglie, si legge in una nota diffusa oggi dall’associazione. La riabilitazione permette ai pazienti di ripristinare al meglio possibile le funzioni compromesse dalla malattia, dalle terapie o dall’allettamento prolungato, come mangiare, bere, camminare, parlare. A partire da ottobre e per 12 mesi una squadra di 10 professionisti sanitari, in particolare 5 fisioterapisti, 3 disfagisti e logopedisti e 2 neuropsicologi, saranno a disposizione dei giovani pazienti oncologici ricoverati presso il Dipartimento di Oncoematologia, Terapia Cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico del Bambino Gesù diretto dal Professor Franco Locatelli. L’Associazione Peter Pan Odv nasce a Roma il 16 novembre 1994 da un piccolo gruppo di genitori di bambini malati di cancro, per offrire sostegno e alloggio gratuito a famiglie costrette a spostarsi per curare i propri figli. Oggi, a Roma, vicino alla sede dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, le accoglie nel polo “La Grande Casa di Peter Pan” che può ospitare ogni giorno fino a 32 pazienti pediatrici con le loro famiglie. Dal 2000, anno di inaugurazione della prima Casa, sono state ospitate oltre 800 famiglie.