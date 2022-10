Diocesi: Grosseto, alla Settimana della Bellezza si parla di economia di comunione. Poi spazio al teatro

“Può l’economia essere un fattore per la costruzione della pace?”, è questo l’interrogativo attorno al quale ci si confronterà a Grosseto sabato 29 ottobre alla “Settimana della Bellezza” alla presenza di Rebeca Gómez Tafalla, amministratore delegato di E. di C. Spa società Benfit Polo Lionello Bonfanti che ha sede a Loppiano, “culla dell’economia di comunione”. L’ad – fa sapere una nota della diocesi di Grosseto – parlerà di “Economia di Comunione ed Economia Civile, luoghi di Pace” alle 17, aula magna Polo Universitario. L’incontro con Gómez Tafalla è organizzato dalla Fondazione Polo Universitario Grossetano, partner della Diocesi di Grosseto e di Fondazione Crocevia nella realizzazione della Settimana della Bellezza. Sempre nell’ambito della stessa iniziativa, alle 21, saliranno sul palco degli Industri con Beatrice Fazi, Ilaria Nestovito, Francesco Stella, portando in scena “In nome della madre”, tratto da un romanzo di Erri De Luca, con riadattamento teatrale di Michele La Ginestra.