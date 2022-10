Nomine: è Martha Inés Romero (Colombia) la nuova segretaria generale di Pax Christi International

(Foto: Pax Christi)

E’ Martha Inés Romero la nuova segretaria generale di Pax Christi International, il movimento cattolico mondiale per la pace e la nonviolenza. Entrerà in carica il 1° gennaio 2023. Ad annunciarlo è una nota di Pax Christi International. Con sede in Colombia, Martha Inés ha servito il Movimento per oltre 15 anni, incluso un mandato nel consiglio internazionale. Attualmente è la coordinatrice regionale per l’America Latina e i Caraibi, incarico che continuerà a ricoprire. “Sono onorata dell’opportunità di guidare Pax Christi International in questo momento difficile”, ha affermato Romero. “Non vedo l’ora di ascoltare e imparare dai nostri membri e partner impegnati in tutto il mondo. La diversità nel nostro movimento è la nostra principale forza, da cui possiamo attingere mentre trasformiamo le comunità attraverso la giustizia, la pace e la nonviolenza”. Martha Inés Romero sostituirà il Segretario Generale uscente Greet Vanaerschot, che va in pensione dopo 40 anni di servizio con diversi incarichi in Pax Christi International. Martha Inés si descrive come una “umile studentessa per tutta la vita” e porta una ricca esperienza di lavoro in tutte le Americhe e con partner globali. Ha studiato trasformazione dei conflitti presso il Kroc Institute for Peace (USA) ed è stata membro del Catholic Peacebuilding Network. Ha contribuito alla trasformazione dell’insegnamento cattolico attraverso la promozione di una cultura di pace, nonviolenza e riconciliazione, prima nella Catholic Relief Services, contribuendo alla rete Caritas Internationalis, e poi in Pax Christi International, attraverso la partecipazione ai processi sinodali e alla Laudato Si’ Action Platform.