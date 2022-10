Diocesi: Milano, dal 1° novembre biglietto unico per visitare duomo, Museo del duomo e Pinacoteca ambrosiana

(foto Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano)

Dal 1° novembre sarà possibile visitare il duomo, il Museo del duomo e la Pinacoteca ambrosiana di Milano pagando un unico biglietto, grazie all’accordo di collaborazione per valorizzare il patrimonio di fede e di arte dei due enti, tra cui opere di Leonardo da Vinci, Raffaello, Caravaggio e Botticelli. “Mi piacerebbe che questa collaborazione diventasse collaborazione culturale nel senso più profondo del termine. Penso a una Scuola dell’Ambrosiana con incontri che illustrino il patrimonio della Biblioteca e della Pinacoteca non soltanto dal punto di vista tecnico-artistico ma anche umano-spirituale, per riscoprire i valori più veri della nostra tradizione”. Sono queste le parole di mons. Marco Ballarini, prefetto della Veneranda Biblioteca ambrosiana, alle quali hanno fatto eco quelle di mons. Gianantonio Borgonovo, arciprete del duomo di Milano, “Ci auguriamo che questa collaborazione tra realtà originate dall’ ambito della Chiesa di Milano possa ampliarsi e divenire così una radice feconda dalla quale possa germogliare qualcosa di bello e di importante”. Anche il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, Fedele Confalonieri, ha sottolineato l’importanza dell’accordo, definendola una buona notizia non solo per i cittadini lombardi, che potranno riscoprire questo patrimonio artistico, ma per tutti i turisti che arrivano a Milano. Una collaborazione importante evidenziata anche da Lorenzo Ornaghi, presidente della Congregazione dei conservatori della Veneranda Biblioteca ambrosiana: “Ideare cose nuove, e realizzarle insieme, ravviva lo spirito ambrosiano, nel suo essenziale intreccio religioso e civile. È un insieme di cui ogni giorno avvertiamo sempre di più la necessità, proprio per alzare intelligentemente e coraggiosamente lo sguardo verso il nostro domani”. Dal 1° novembre sarà in vendita sul sito ufficiale www.duomomilano.it il biglietto combinato al costo di 20 euro intero, 12 euro ridotto 6-18 anni ed ingresso gratuito fino ai 5 anni. Il biglietto è valido 72 ore per un unico accesso ai singoli luoghi ed è disponibile tutti i giorni tranne il mercoledì (giorno di chiusura del Museo del Duomo e dell’Ambrosiana). Dal 3 novembre, tutti i giorni tranne il mercoledì, per gruppi privati da 2 a 6 persone, in orario a scelta, sarà possibile prenotare dalla sezione “Visite Guidate e Incentive” del sito ufficiale www.duomomilano.it il tour guidato “Federico Borromeo tra Duomo e Accademia Ambrosiana”. La visita, pensata per coppie, famiglie e piccoli gruppi, al costo di € 71,00 cad., prevede un itinerario di 120 minuti tra Duomo e Ambrosiana, accompagnati da una guida professionista. Lo stesso itinerario sarà disponibile, sempre dalla sezione “Visite Guidate e Incentive” del sito ufficiale, in alcune date a orario di partenza prefissato, per gruppi fino a 25 partecipanti. Il costo per questa tipologia di scelta è di 34 euro intero (dai 19 anni in su), 24 euro ridotto (dai 12 ai 18 anni), 21 euro ridotto (dai 6 agli 11 anni), gratis per bambini fino a 5 anni. Date a partire da sabato 12 novembre 2022 alle ore 15. Sarà inoltre possibile organizzare visite per aziende e privati anche in orario serale.