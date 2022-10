Diocesi: Acireale. Riparte il ciclo d’incontri #operazionecultura, “un itinerario di riflessione culturale per una fede incarnata”

Riparte il ciclo d’incontri organizzato dalla Parrocchia Santuario “Maria SS. di Loreto” denominato #operazionecultura. A farlo sapere è un comunicato della diocesi di Acireale diffuso oggi. “Quest’anno l’itinerario proposto, che avrà inizio a fine ottobre per concludersi a giugno del nuovo anno, si prefigge di analizzare la “grammatica” delle relazioni autentiche a partire dall’origine comune”, spiegano i promotori dell’iniziativa. Il tema prende spunto infatti dal libro della Genesi e dalla promessa che Dio fa ad Abramo: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle […] Tale sarà la tua discendenza». (Gen15,5). La diocesi spiega che #operazionecultura è un itinerario di riflessione promosso da un gruppo di giovani adulti del Santuario, retto da don Rosario Gulisano, che intende affermare l’importanza di una pastorale ecclesiale dall’alto tenore culturale. La serie degli incontri proposta, a cadenza mensile, vuole essere un percorso nel quale la comunità viene incentivata a vivere una fede incarnata nella società. “La Missione evangelizzatrice della Chiesa – dichiara Francesco Leonardi, teologo e animatore parrocchiale della cultura – è chiamata oggi a misurarsi con il contesto culturale plurimo. E’ impensabile rimanere sordi davanti alle esigenze di un confronto con il patrimonio ed il bagaglio del mondo”. Per info: www.diocesiacireale.it