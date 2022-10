Romania: diocesi di Iasi, l’Azione cattolica festeggia 30 anni di attività. Domani attesi 500 soci, dai ragazzi agli adulti

(Foto Azione cattolica - Diocesi di Iasi

Sono attesi sabato, 22 ottobre, a Iasi, in Romania, circa 500 bambini, giovani e adulti al 30° anniversario dell’Azione cattolica “San Giuseppe” della diocesi di Iaşi. L’evento, intitolato “La gioia della fede, la forza della comunione”, si svolgerà alla cattedrale Santa Maria Regina. Dopo una breve preghiera d’inizio e i messaggi di saluto da parte di Cristina Mare, presidente dell’Azione cattolica di Iaşi, di don Felix Roca, assistente spirituale generale, e del vescovo di Iaşi mons. Iosif Păuleţ, seguirà la messa presieduta dal vescovo, il pranzo e un momento artistico. “Le parole del salmista, ‘Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia’ (Sal 126,3), esprimono la gratitudine e la gioia con la quale l’Azione cattolica San Giuseppe celebra quest’anno 30 anni di presenza nella diocesi di Iaşi. È un momento rilevante per la nostra associazione e desideriamo festeggiare insieme con quelli che apprezzano, incoraggiano e sostengono la missione dell’Azione cattolica nella Chiesa”, scrive in un messaggio la presidente Cristina Mare. Avendo alla base l’associazione dei giovani cattolici, istituita a Iaşi dopo la caduta del regime di Ceauşescu, l’Azione cattolica della diocesi di Iaşi è nata ufficialmente l’8 dicembre 1992, dopo uno scambio di esperienza con l’Azione cattolica di Verona, nel 1991 e 1992. Nel 1994 si è estesa con la sezione per i bambini e nel 1997 con la sezione per gli adulti; oggi è presente in 43 parrocchie della diocesi di Iaşi.