Sant’Egidio: un video per presentare l’incontro “Il grido della Pace”

Un video di pochi minuti in cui Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, aiuta a capire le motivazioni e i temi che sono al cuore del prossimo incontro “Il grido della Pace”, che inizia domenica 23 al Centro Congressi La Nuvola di Roma e si conclude il 25 ottobre al Colosseo con la preghiera per la pace alla presenza di Papa Francesco. “Vogliamo unire le nostre voci perché Il grido della pace che si alza da tante parti del mondo possa sovrastare il rumore delle armi e della guerra. Vi invitiamo ad unirvi a noi, almeno virtualmente”, si legge in una nota. Tutto l’evento sarà trasmesso in streaming sul sito e sui social della Comunità.