Chiesa nel mondo: Fides, in aumento i cattolici a oltre 1 miliardo e 350 milioni

Al 31 dicembre 2020 la popolazione mondiale era costituita da 7.667.136.000 persone, con un aumento di 89.359.000 unità rispetto all’anno precedente. Alla stessa data del 31 dicembre 2020, il numero dei cattolici era pari a 1.359.612.000 persone, con un aumento complessivo di 15.209.000 unità rispetto all’anno precedente. È quanto risulta dai dati statistici diffusi dall’Agenzia Fides, in occasione della Giornata missionaria mondiale, che si celebra domenica prossima. L’aumento interessa quattro continenti, tranne, anche quest’anno, l’Oceania (-9.000). Come nel passato è più marcato in Africa (+5.290.000) e in America (+6.463.000), seguono Asia (+2.731.000) e Europa (+734.000). La percentuale mondiale dei cattolici è leggermente diminuita (-0,01) rispetto all’anno precedente arrivando al 17,73%. I continenti registrano variazioni minime, tranne l’Oceania che è stabile. Il numero degli abitanti per sacerdote è aumentato anche quest’anno, complessivamente di 95 unità, raggiungendo quota 14.948. La ripartizione per continenti vede aumenti in Oceania (+349), America (+177) ed Europa (+130). Sono in diminuzione Africa (-1.784) e Asia (-78). Il numero dei cattolici per sacerdote è aumentato complessivamente di 69 unità, raggiungendo il numero di 3.314. Si registrano aumenti in tutti i continenti: America (+117), Oceania (+53), Europa (+49), Asia (+15) e Africa (+3). Le circoscrizioni ecclesiastiche sono aumentate di 1 sola unità rispetto all’anno precedente, arrivando a 3.027. Nuove circoscrizioni sono state create solo in America (+2), mentre resta invariato il numero negli altri continenti, tranne che in Asia, dove diminuiscono di 1 unità. Le stazioni missionarie con sacerdote residente sono complessivamente 3.284 (+67). Sono aumentate in America (+149) e in Oceania (+6), diminuite in Asia (-66), in Africa (-19) e in Europa (-3). Le stazioni missionarie senza sacerdote residente sono diminuite complessivamente di 253 unità, raggiungendo il numero di 131.154 con variazioni così ripartite: diminuzioni in America (-122), in Asia (-383), in Europa (-1), aumenti in Africa (+249) e in Oceania (+4).

Il numero totale dei vescovi nel mondo è diminuito di 1 sola unità, ed è pari a 5.363. Aumentano i vescovi diocesani (+22) e diminuiscono i vescovi religiosi (-23). In totale i vescovi diocesani sono 4.156, mentre i vescovi religiosi sono 1.207. Nel campo dell’istruzione e dell’educazione, la Chiesa gestisce nel mondo 72.785 scuole materne frequentate da 7.510.632 alunni; 99.668 scuole primarie per 34.614.488 alunni; 49.437 istituti secondari per 19.252.704 alunni. Inoltre segue 2.403.787 alunni delle scuole superiori e 3.771.946 studenti universitari. Istituti sanitari, di beneficenza e assistenza Gli istituti sanitari, di beneficenza e assistenza, gestiti nel mondo dalla Chiesa comprendono: 5.322 ospedali, 14.415 dispensari, per la maggior parte in Africa (4.956) e in America (3.785); 534 lebbrosari, principalmente in Asia (265) ed Africa (210); 15.204 case per anziani, malati cronici ed handicappati, per la maggior parte in Europa (7.953); 9.230 orfanotrofi di cui il numero maggiore è in Asia (3.201); 10.441 giardini d’infanzia con il maggior numero di presenze in Asia (2.801) e in America (2.816); 10.362 consultori matrimoniali, per gran parte in Europa (5.279) ed America (2.604); 3.137 centri di educazione o rieducazione sociale e 34.291 istituzioni di altro tipo.