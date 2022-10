Catechesi liturgica: Messina, al via la prima edizione del diploma universitario

Prende avvio oggi la prima edizione del diploma universitario in catechesi liturgica: arte, musica sacra e turismo religioso presso l’Istituto teologico San Tommaso di Messina, in collaborazione con il Centro di Pedagogia religiosa “G. Cravotta” e la rivista Catechesi.

Oltre una cinquantina di partecipanti, provenienti da varie parti di Sicilia e del mondo, incominciano un percorso dedicato alla dimensione formativa dell’arte, della musica e del pellegrinaggio nei luoghi della vita. Una sorta di via lucis che coniuga il rigore della dimensione accademica con l’interesse pastorale per la Chiesa-in-uscita. Il corso è aperto anche a coloro che sono privi dei requisiti di accesso e si propone con le sue Summer School previste per la prossima estate come vacanza-studio per tutti gli animatori, i catechisti e gli operatori parrocchiali. Il direttore del corso è don Antonino Romano e i docenti sono oltre una trentina tra professori delle Università pontificie e statali, nonché artisti e maestri di musica come tra gli altri il maestro mons. Giuseppe Liberto, già direttore della Cappella Sistina, e don Giuseppe Costa, già direttore della Libreria Editrice Vaticana.