Diocesi: Bolzano, lunedì mons. Glettler (vescovo di Innsbruck) presenta il suo nuovo libro

In occasione della Giornata delle biblioteche, che si celebra lunedì 24 ottobre, il Centro pastorale a Bolzano ospita, alle 18, il vescovo di Innsbruck, mons. Hermann Glettler, che presenta il suo nuovo libro. “Dein Herz ist gefragt – Spirituelle Orientierung in nervöser Zeit” (“C’è bisogno del tuo cuore – Orientamento spirituale in tempi di crisi”) è il titolo del volume scritto da mons. Glettler. A una vita nella società attuale che sembra troppo burocratizzata, priva di relazioni e molto regolamentata, il vescovo tirolese contrappone la chiave di lettura della spiritualità del cuore, che è sinonimo di vivere e praticare la fede ogni giorno con vivacità, spontaneità e libertà. L’appuntamento pubblico, in lingua tedesca, è proposto dalla Biblioteca e mediateca della diocesi nella Sala conferenze del Centro pastorale a Bolzano.