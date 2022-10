Allevamenti: Coldiretti, domani alla Fiera agricola e zootecnica di Montichiari un focus su nuove minacce e sfide europee

Focus sulle nuove minacce e sfide europee dell’allevamento nazionale domani sabato 22 ottobre in occasione della cerimonia inaugurale della Fiera agricola e zootecnica di Montichiari, in via Brescia 129 a Montichiari (Bs), la più importante manifestazione italiana a livello internazionale dedicata all’allevamento, con oltre 47mila metri quadri con i migliori esemplari delle più diverse razze ancora presenti in Italia dai quali si ottengono specialità uniche al mondo.

Le nuove minacce, a partire dalla diffusione della carne sintetica, saranno al centro dell’incontro in programma alle ore 11 nella Sala 1 – Mario Pedini del Centro congressi Montichiari, con la partecipazione del presidente della Coldiretti Ettore Prandini assieme a Gian Marco Centinaio, vice presidente del Senato, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia, Vincenzo Gesmundo, segretario generale della Coldiretti, Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, Gianluca Lelli, ad di Cai-Consorzi Agrari d’Italia, Stefano Berni, direttore del Consorzio Tutela Grana padano, e Felice Adinolfi, professore di Economia e Politica agraria Università di Bologna, direttore del centro studi Divulga.