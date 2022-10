Vescovi di Sicilia: tutte le nomine dei direttori degli Uffici pastorali regionali

I vescovi di Sicilia hanno provveduto alla nomina dei direttori degli Uffici pastorali regionali, degli organismi collegati e degli Istituti regionali di formazione per il Quinquennio 2023-2027. Lo riporta il comunicato finale che indica tutti gli incarichi: Dottrina delle Fede e Catechesi: don Carmelo Sciuto (Acireale); Liturgia: don Liborio Lauricella Ninotta (Agrigento); Carità: Giuseppe Paruzzo (Caltanissetta); Salute: don Saverio Pititteri (Agrigento); Seminari: don Gianni Mezzasalma (Ragusa); Vocazioni: don Ugo Rapicavoli (Catania); Famiglia: Rosmari e Vito Di Leo (Nicosia) – don Luca Leone (Monreale); Giovani: don Gaetano Gulotta (Monreale); Cooperazione missionaria tra le Chiese: don Francesco De Domenico (Messina); Ecumenismo e Dialogo interreligioso: don Antonio De Maria (Catania); Educazione Cattolica, Scuola, Università: don Maurizio Novello (Noto); Insegnamento della Religione: Barbara Condorelli (Acireale); Problemi Sociali, Lavoro, Giustizia, Pace, Salvaguardia del Creato: Luisa Capitummino (Palermo); Cultura e Comunicazioni Sociali: don Arturo Grasso (Acireale); Migrazioni: Diac. Santino Tornesi (Messina); Beni Culturali Ecclesiastici, Edilizia di Culto: don Fabio Raimondi (Caltagirone); Tempo libero, Turismo e Sport: don Roberto Fucile (Acireale); Sostegno Economico alla Chiesa: don Mario Arezzi (Acireale); Consulta delle Aggregazioni Laicali: Stefano Vitello (Caltanissetta); Servizio Tutela Minori: p. Salvatore Franco (Messina); Servizio per la pastorale Esorcistica: p. Benigno Palilla (Palermo).

Don Antonino Sapuppo, direttore dello “Studio Teologico San Paolo” di Catania, è stato nominato nuovo direttore del Centro regionale “Madre del Buon Pastore” per la formazione permanente del Clero. Don Giuseppe Rabita è stato confermato direttore della Segreteria Pastorale per il quinquennio 2023-2027.