Papa Francesco: agli amministratori pubblici francesi, “accesso al lavoro per tutti è obiettivo prioritario”

(Foto Vatican Media/SIR)

“È più che mai necessario continuare a proporsi come obiettivo prioritario l’accesso al lavoro per tutti”. È l’appello del Papa ad una delegazione di amministratori pubblici francesi, ricevuti oggi in udienza. “Nel campo sociale, così vasto, vorrei solo incoraggiarvi con due parole legate all’attualità: accoglienza e cura”, ha detto Francesco: “Innanzitutto, l’accoglienza dei più svantaggiati, in primo luogo i migranti – e sapete quanto tale questione sia cruciale e quanto mi stia a cuore –; ma penso anche alle persone con disabilità. Esse hanno bisogno di più strutture per agevolare la loro vita e quella dei loro cari e, soprattutto, per dimostrare il rispetto che è loro dovuto”. “Possano le disposizioni in materia di inclusione consentire a molte di loro di avere un posto nel mondo del lavoro”, l’auspicio del Papa.