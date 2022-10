Fafce: Vincenzo Bassi confermato presidente. La composizione del nuovo Comitato esecutivo riunitosi a Parigi

Famiglie cattoliche in Europa

(Foto Fafce)

Il Comitato esecutivo della Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa si è riunito a Parigi dal 18 al 20 ottobre. In tale occasione, l’italiano Vincenzo Bassi, membro del Consiglio direttivo, è stato confermato presidente per un ulteriore triennio. Lo comunica quest’oggi l’ufficio stampa di Fafce. Insieme a Bassi, compongono il Comitato esecutivo: Cornel Barbut, vicepresidente (Romania); Angelika Weichsel Mitterutzner, secondo vicepresidente (Südtirol); Antoine Renard, presidente emerito (Francia); Alfred Trendl, tesoriere (Austria).