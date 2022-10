Dialogo interreligioso: Commissione regionale Abruzzo, da domani a Sulmona un percorso formativo sull’Islam

Un percorso formativo per conoscere meglio l’Islam. Questa la proposta della Commissione regionale per l’Ecumenismo ed il dialogo interreligioso della Conferenza episcopale di Abruzzo e Molise rivolta a tutti gli operatori ecumenici e del dialogo interreligioso e per quanti sono in prima linea interessati nel dialogo con persone di altri credo religiosi (docenti di Religione, volontari Caritas, volontari Migrantes e animatori missionari). Il ciclo di cinque incontri, guidato da padre Luciano Verdoscia, missionario comboniano, islamologo e docente di Scienze islamiche e dialogo interreligioso, prenderà il via domani, sabato 22 ottobre, e sarà ospitato a Sulmona (3 incontri in presenza, dalle 10 alle 12 presso il Centro pastorale, e 2 online, dalle 20.30 alle 22). Negli appuntamenti in presenza si parlerà di “Islam nel mondo” (22 ottobre), “I pilastri dell’Islam” (3 dicembre) e “L’Islam in Italia” (13 maggio); in quelli online de “Il credo islamico” (3 febbraio) e “L’Islam nel mondo contemporaneo” (20 marzo).