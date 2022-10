Ue: Roma, da domani aprirà in piazza Venezia “Esperienza Europa – David Sassoli”

Aprirà in piazza Venezia 11 a Roma, domani, “Esperienza Europa” il nuovo spazio espositivo dedicato all’Ue e intitolato all’ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Un percorso multimediale che, attraverso dispositivi interattivi e giochi di ruolo, darà l possibilità di immergersi nel funzionamento dell’Unione europea. L’area ha anche una sala conferenze per eventi, seminari e dibattiti, per favorire incontro tra cittadini, stakeholder e parlamentari europei. Il centro interattivo di Roma fa parte di un progetto promosso da Parlamento e Commissione europea che prevede l’apertura di centri multimediali Europa Experience in tutte le capitali dei 27 Stati membri: il primo centro ha aperto a Berlino nel 2016, a seguire è stato inaugurato a Lubiana (2017), Helsinki (2018), Copenaghen (2019), Tallin (2020), e Parigi (2022). “Lo spazio racconta l’Unione europea da una prospettiva del tutto diversa e innovativa. Si rivolge a tutti i cittadini, dai turisti agli studenti, con un percorso interattivo mirato a rafforzare l’idea di democrazia. Dopo aver vissuto Esperienza Europa, il modo di guardare all’Ue non sarà più come prima”, sono le parole di Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, riportate nel comunicato. Lo spazio verrà presentato in anteprima alla stampa il 21 ottobre, durante un evento presentato da Metis Di Meo, con l’intervento del portavoce del Parlamento europeo e direttore generale della comunicazione Jaume Duch, il capo dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia Carlo Corazza, il capo della rappresentanza della Commissione europea Antonio Parenti, il content creator Tudor Laurini e la studentessa Gaia Licastro dell’Istituto Margherita di Savoia di Roma.