Diocesi: Imola, domani il card. Zuppi presiede la celebrazione conclusiva del 750° anniversario della dedicazione della cattedrale

Sarà il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, a presiedere domani, sabato 22 ottobre, la celebrazione eucaristica che chiuderà l’anno giubilare diocesano indetto a Imola per il 750° anniversario della dedicazione della cattedrale di San Cassiano.

“Proprio la cattedrale – viene sottolineato in una nota – è stata nel corso di questo anno il centro delle celebrazioni che hanno coinvolto le realtà della nostra diocesi: dagli studenti agli educatori, dagli ammalati ai lavoratori, dai consacrati ai catechisti per citarne alcuni”.

Il rito di chiusura dell’anno giubilare è in programma alle 20; a seguire un momento di festa e condivisione sul sagrato della cattedrale di Imola grazie alla collaborazione dei polentari di Tossignano (in occasione del 400° anniversario della loro fondazione), con il Gruppo alpini imolesi e un assaggio dei biscotti di mosto marchigiani, originari di Matelica, offerti dal vescovo Giovanni Mosciatti per l’occasione. Allieteranno la serata, informa la diocesi, il Corpo bandistico e folkloristico dozzese accompagnato dall’esibizione degli Sciucarèn di Dozza. Vista l’eccezionalità della ricorrenza, la festa si concluderà con uno spettacolo pirotecnico che si potrà ammirare dal sagrato della cattedrale. Sarà inoltre l’occasione per ammirare la facciata della basilica al termine dei lunghi lavori di restauro.