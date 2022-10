Cammino sinodale: Venafro, sabato ad Agnone la Convocazione diocesana per aprire il secondo anno

La Chiesa di Venafro vivrà domani, sabato 22 ottobre, la Convocazione diocesana che darà avvio all’anno pastorale. In mattinata, ad Agnone, don Flavio Placida, professore straordinario di Catechetica alla Pontificia Università Urbaniana, incontrerà i sacerdoti per il ritiro mensile del clero presso la sala Ofs di Maria Santissima di Costantinopoli. Nel pomeriggio, con inizio alle 16, nella parrocchia di Maria Santissima di Costantinopoli si terrà poi l’assemblea diocesana per aprire il secondo anno del Cammino sinodale. Alla conferenza di don Placida seguirà il conferimento del mandato catechistico e il rinnovo dei ministri straordinari della Comunione.