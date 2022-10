Ue: fondi in Uganda per contrastare ebola e ad Haiti per la pandemia da colera

“A seguito dello scoppio della malattia da virus ebola in Uganda, dichiarato nel settembre 2022, l’Ue ha mobilitato ulteriori finanziamenti di emergenza per 3 milioni di euro”, per “sostenere la risposta all’epidemia”. Parte di questo finanziamento (1,5 milioni di euro) sosterrà, chiarisce un comunicato, l’Organizzazione mondiale della sanità “nelle sue attività di coordinamento e sorveglianza, sepolture sicure e dignitose, nonché nella logistica, nel follow-up e nella cura dei sopravvissuti”. Un milione di euro sarà assegnato all’Unicef “per affrontare la prevenzione e il controllo delle infezioni, nonché la comunicazione del rischio e il coinvolgimento della comunità; mentre 500mila euro saranno destinati all’International Rescue Committee per la preparazione, la prevenzione e il controllo delle infezioni negli insediamenti profughi più esposti”. L’Ue sblocca inoltre fondi per un milione di euro per interventi urgenti ad Haiti per contrastare l’epidemia di colera.