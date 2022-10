Scuola cattolica: Unesu e Cssc, domani a Roma la XV Giornata pedagogica “Parlare di guerra. Educare alla pace”

“Parlare di guerra. Educare alla pace” è il tema della XV Giornata pedagogica della scuola cattolica in programma domani 22 ottobre a Roma. L’evento – promosso dall’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università (Unesu) e dal Centro studi per la scuola cattolica (Cssc) della Conferenza episcopale italiana – si svolgerà in presenza con un numero massimo di 100 partecipanti ma sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube della Cei per consentire a un maggior numero di persone di seguire tutte le relazioni.

Le vicende internazionali degli ultimi mesi hanno fatto tornare di attualità il tema della guerra in perché si combatte in aree geografiche a noi più vicine, “con un coinvolgimento materiale e immateriale, emotivo ed economico, assai superiore al passato. Queste vicende – spiegano i promotori – hanno avuto una ricaduta sulla scuola, che ha dovuto rivedere alcune sue categorie interpretative e rassicurare gli alunni, da tempo abituati a sentir parlare di guerra come realtà lontana nel tempo e nello spazio”. Di qui la scelta di proporre una riflessione articolata sul senso delle “vecchie” ma sempre attuali categorie della guerra e della pace per aggiornare la cultura di cui devono essere portatori gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola. Allo storico dell’Università Cattolica Agostino Giovagnoli è stato dato pertanto il compito di contestualizzare il discorso sulla guerra in uno scenario internazionale aperto a valutazioni non solo politiche ma anche e soprattutto economiche, sociali, culturali e religiose. Alla pedagogista Daniela Lucangeli (Università di Padova), invece, è stato chiesto di fornire categorie e strumenti per affrontare la ricerca e la costruzione della pace, per dare un senso rinnovato all’educazione alla pace. Ad introdurre i lavori (Green Park Hotel Pamphili, ore 9-13) Sergio Cicatelli, coordinatore scientifico del Cssc; le conclusioni sono affidate invece ad Onorato Grassi, docente alla Lumsa e membro del Comitato scientifico Cssc.