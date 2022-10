Diocesi: Lecce, veglia missionaria alle Clarisse con l’arcivescovo Seccia

Si svolgerà domani sera, 21 ottobre alle 20, la veglia missionaria diocesana della Chiesa di Lecce nel contesto dell’Ottobre missionario che quest’anno ha per tema “Di me sarete testimoni”, il titolo del messaggio proposto per la Giornata mondiale da Papa Francesco. Sarà l’arcivescovo Michele Seccia a presiederla nel monastero delle Clarisse su via Adriatica, a Lecce, e sarà animata dall’Ufficio diocesano. È la seconda iniziativa dell’Ufficio missionario diocesano dopo l’apertura della mostra ancora in corso e realizzata insieme con i Laici comboniani. Si tratta di una mostra nella chiesa di Sant’Elisabetta, nel centro storico della città, in memoria di padre Gianni Capaccioni, morto lo scorso aprile. Il religioso in tutta la sua vita è stato “un uomo fatto missione” in qualunque luogo è stato inviato ad annunciare il Vangelo, in modo particolare in terra africana (Benin) e negli ultimi anni qui nel Salento, ma anche spesso in tutta Italia. La mostra che racchiude alcuni dei tanti significativi oggetti portati da padre Gianni dalla terra africana è aperta dal venerdì alla domenica dalle 19 alle 22 fino al 30 di ottobre.