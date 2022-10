Diocesi: Savona, domani in cattedrale la veglia di inizio dell’anno pastorale

Sabato 22 ottobre (ore 21) nella cattedrale Nostra Signora Assunta il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, presiederà la veglia di inizio dell’anno pastorale 2022-2023 dal titolo “Vite che parlano… di accoglienza e di missione”. È quanto rende noto la diocesi ligure. In occasione della Giornata missionaria mondiale e dell'”Ottobre missionario” durante la serata di preghiera e riflessione saranno raccolte offerte per la missione in Repubblica Centrafricana in cui presta servizio il sacerdote finalese don Michele Farina. Legata al cammino del Sinodo diocesano, la veglia sarà anche l’occasione per presentare alcune proposte, come la “Scuola della Parola”. Il tema scelto da mons. Marino è “‘Cercava di vedere chi era Gesù’ (Lc 19, 3). Figure della ricerca” e il calendario prevede incontri il 4 novembre, il 2 dicembre, il 13 gennaio, il 3 febbraio, il 3 marzo, il 14 aprile, il 5 maggio e il 27 maggio (veglia di Pentecoste).