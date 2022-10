Parlamento Ue: European Youth Forum, due bandi per i giovani d’Europa. Arte, cultura, educazione

(Photo SIR/European Parliament)

Il Parlamento europeo lancia due bandi per la partecipazione attiva dei giovani nella creazione dell’evento e delle attività dell’European Youth Forum (#Eye2023). Per partecipare ai bandi e promuovere iniziative artistiche e interattive i giovani e le organizzazioni giovanili avranno tempo fino al 10 novembre 2022. Lo comunica il Parlamento Ue sul sito. Nel dettaglio, per ricevere un finanziamento per organizzare attività nell’Eye Village potranno far domanda “i giovani di tutta Europa, organizzazioni della società civile, e istituti di educazione superiore per artisti”, con almeno 4 anni di comprovata esperienza nell’ambito delle comunicazioni come “moltiplicatori, capaci di mobilizzare vaste reti con lo scopo esplicito di creare connessioni e responsabilizzare i giovani”, spiega il Parlamento Ue.