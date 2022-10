Diocesi: Sassari, la visita pastorale dell’arcivescovo Saba riparte dalla Nurra

La visita pastorale dell’arcivescovo di Sassari riparte dalla Nurra. Le comunità che dal prossimo 26 ottobre accoglieranno mons. Gian Franco Saba, infatti, saranno quelle di Campanedda, Palmadula, Stintino e Tottubella.

Il viaggio del vescovo nelle comunità dell’arcidiocesi riparte dai pilastri che hanno accompagnato il Cammino sinodale: soglia e focolare. “Il dialogo e l’incontro saranno la chiave per risvegliare l’attenzione nelle relazioni interpersonali e sociali e recuperare la dinamica di una Chiesa-casa dove abitano discepoli missionari – si legge in una nota della diocesi –. Una vera e propria esperienza di grazia per incoraggiare la cultura dell’incontro, promuovere la conversione pastorale, contribuire a ritessere la rete di relazioni tra le parrocchie e le altre espressioni di vita ecclesiale, favorire il dialogo della Chiesa nel più ampio contesto sociale con un unico grande obiettivo: attivare processi di sinodalità nei diversi ambiti delle esperienze pastorali proseguendo il cammino intrapreso per dare un volto locale alle sollecitazioni affidate alle Chiese particolari, per promuovere l’evangelizzazione secondo lo stile indicato da Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium”.