Diocesi: Alessandria, domani il convegno internazionale di studi per i 450 anni dalla morte di Papa San Pio V

(foto diocesi Alessandria)

È in programma per sabato 22 ottobre, con inizio alle ore 9 nel salone dell’Associazione cultura e sviluppo di Alessandria, il convegno internazionale di studi che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per i 450 anni dalla morte di Papa San Pio V, unico Papa di origine piemontese. Il convegno è aperto alle scuole ed alla cittadinanza e, secondo quanto riportato nel comunicato, vuole attualizzare la figura di Antonio Michele Ghislieri, favorendo il turismo e la cultura del territorio, ed avvicinare la figura di Pio V attraverso un approccio storico innovativo, ricostruendo i diversi aspetti della vita e del pontificato di un Papa ricordato spesso soltanto per la battaglia di Lepanto. L’appuntamento è organizzato dal Comitato per le celebrazioni, costituito da diocesi di Alessandria, provincia di Alessandria, comune di Alessandria e comune di Bosco Marengo, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Il programma prevede dalle ore 9 alle ore 12 il panel “Eretici ed inquisitori nell’Italia del ‘500”, con Guillaume Alonge dell’Université de Neuchatel, seguito da quello intitolato “Pio V, la guerra santa e Lepanto”, tenuto da Marco Pellegrini dell’Università degli studi di Bergamo. Tra le ore 15 e le ore 17 si parlerà di “Pio V e il Sant’Uffizio”, con Germano Maifreda dell’Università degli studi di Milano e Massimo Firpo dell’Università degli studi di Torino, e de “La committenza artistica di Antonio Michele Ghislieri per il Piemonte: lo stato degli studi”, con Gelsomina Spione dell’Università degli studi di Torino.