Diocesi: Savona, domani all’Oratorio Nostra Signora di Castello la messa per l'”Anno Calasanziano”

(Foto: diocesi di Savona-Noli)

Sabato 22 ottobre alle ore 11 nell’Oratorio Nostra Signora di Castello il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, e padre Pedro Aguado Cuesta, generale dell’Ordine delle Scuole Pie, concelebreranno la messa per l'”Anno Calasanziano”. La liturgia fa parte delle iniziative promosse, tra gli altri, dalla diocesi di Savona-Noli, dalla Regione Liguria, dal Comune, dalle associazioni A Campanassa e Amici degli Scolopi e dall’Università degli studi di Genova.

I Chierici regolari poveri della Madre di Dio delle Scuole pie sono un istituto religioso maschile i cui membri, detti comunemente Scolopi, si dedicano principalmente all’istruzione e all’educazione cristiana di bambini e ragazzi, senza distinzioni. Le origini risalgono alle scuole popolari gratuite (Scuole pie) fondate nel 1597 a Roma dal santo spagnolo Giuseppe Calasanzio. Il 25 marzo 1617 insieme ai suoi compagni diede inizio ad una congregazione per l’insegnamento e il 18 novembre 1621 papa Gregorio XV la elevò a ordine regolare.

A Savona gli Scolopi furono presenti dal 1622 al 1971. Nel XVII secolo lo sviluppo delle scuole andò di pari passo con quello delle vocazioni sia a Savona sia a Carcare, ove erano giunti nel 1621, cosa che portò alla creazione della Provincia Ligure, in aggiunta a quella romana. Nel ’71 i Padri lasciarono il capoluogo, trasferendo documenti e ricordi di trecentocinquant’anni di vita savonese nel collegio di Cornigliano.