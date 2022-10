Sinodo Digitale: domani incontro online con Ruffini e il vescovo de San Martin

Domani, sabato 22 ottobre, alle 16, si svolgerà un incontro online sul Sinodo Digitale. A tenerlo, il vescovo Luis Marín de San Martin, sottosegretario del Sinodo dei vescovi, e il prefetto del Dicastero per la Comunicazione, Paolo Ruffini. “Ci incontreremo per ringraziare il Signore per la missione compiuta, sognando di continuare a camminare insieme nella Chiesa Universale. Il motivo della data è la recente commemorazione del beato Carlo Acutis, che speriamo di vedere come nostro patrono, e la celebrazione (domenica) della Giornata missionaria Mondiale, nella quale ci identifichiamo pienamente per il Continente Digitale”, spiega mons. Lucio Adrian Ruiz, segretario del Dicastero per la Comunicazione. Il segretario generale del Sinodo, card. Mario Grech, ha scritto una lettera a tutti coloro che stanno partecipando al Sinodo Digitale. “Ora che abbiamo concluso la prima fase del processo sinodale, desidero congratularmi e ringraziarti per l’impegno nell’ascolto digitale del popolo di Dio”, si legge.