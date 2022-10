Papa Francesco: agli amministratori pubblici francesi, “l’ideologia e la pressione mediatica rovinano la realtà”

“Il metodo democratico e rappresentativo dovrebbe permettervi di portare all’attenzione delle massime autorità le aspirazioni e le reali necessità della popolazione del vostro territorio, lontano da qualsiasi ideologia o pressione mediatica”. Lo ha detto il Papa, ricevendo oggi in udienza una delegazione di amministratori pubblici francesi, accompagnati da mons. Vincent Dollmann, arcivescovo di Cambrai. “L’ideologia e la pressione mediatica rovinano la realtà”, ha aggiunto a braccio. “Dando la precedenza ai bisogni essenziali dei vostri elettori, troppo spesso trascurati a favore di argomenti di moda che hanno meno a che fare con la loro vita quotidiana, potrete dimostrare la volontà di essere al servizio di coloro che vi hanno eletto e che hanno riposto in voi la loro fiducia”, l’incoraggiamento agli amministratori pubblici francesi, che “da alcuni decenni” stanno affrontando la sfida dell’impoverimento delle popolazione delle loro regioni, dovuto alla crisi economica e alla “terribile battuta d’arresto” verificatesi “con la chiusura delle miniere e degli stabilimenti sviluppatesi durante la rivoluzione industriale della fine del XIX secolo”. ”Oltre alla preoccupazione prioritaria per il sociale, so che avete a cuore anche la dimensione culturale della vostra regione, consapevoli del fatto che l’uomo non si nutre solo di pane, ma anche dell’orgoglio delle proprie radici che la cultura mette in evidenza, contribuendo così a ricordare a ciascuno la propria dignità”, ha esordito Francesco: “È proprio in questi ambiti di azione sociale e culturale che potete ritrovarvi, qualunque sia la vostra appartenenza politica”.