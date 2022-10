Diocesi: Cefalù, 1,5 milioni di euro di fondi Pnrr e Fec per la manutenzione straordinaria di quattro chiese

In arrivo 1,5 milioni di euro per gli interventi di manutenzione straordinaria di quattro chiese del Fondo Edifici di culto date in uso alla diocesi di Cefalù (Pa) per l’esercizio del culto, grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e al Fondo Edifici culto (Fec).

Ammesse a finanziamento la chiesa di Santa Maria del Gesù di Petralia Soprana per 750mila euro di fondi Pnrr, la chiesa di S. Francesco d’Assisi di Petralia Sottana per 200mila euro di fondi Fec, la chiesa di S. Maria delle Grazie di Polizzi Generosa per 200mila euro di fondi Fec e la chiesa di S. Maria del Gesù di Alimena per 350mila euro di fondi Fec. L’iter per la richiesta dei fondi è iniziato a maggio 2021.

“Il finanziamento – spiega una nota della diocesi – è stato ottenuto grazie ai progetti presentati al Ministero degli Interni da parte della Sovrintendenza di Palermo su impulso del vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante, e su indicazione dell’Ufficio tecnico e dell’Ufficio amministrativo della Curia diocesana di Cefalù sugli edifici di culto di proprietà del Fondo Edifici culto ricadenti sul territorio diocesano e che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria”.

La comunicazione ufficiale da parte della Prefettura di Palermo è pervenuta oggi, venerdì 21 ottobre.