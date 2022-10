Università Cattolica: Milano, da oggi il Forum on Education Abroad sulla mobilità internazionale

Si apre oggi (fino a venerdì 21) il Forum on Education Abroad ospitato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano. Oltre 250 tra docenti ed esperti di internazionalizzazione per buona parte americani ed europei, si confrontano su nuovi standard e trend che da qui ai prossimi anni riguarderanno la mobilità internazionale. Con una novità: l’apertura e il dialogo con le università dell’Africa e del Medio Oriente come recita lo stesso titolo dell’iniziativa “Open to Each Other: Elevating Voices and Expanding Global Dialogues”. “La proiezione verso una dimensione internazionale contraddistingue sempre di più le attività del nostro Ateneo – osserva il rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli –. È un impegno necessario per assicurare un’offerta formativa coerente con le attese degli studenti di oggi ed è altresì un contributo alla realizzazione degli obiettivi di apertura culturale che fin dalle origini hanno caratterizzato il progetto di padre Gemelli. “I lavori del Forum on Education Abroad, che si svolgono in questi giorni presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sono la conferma della forte vocazione internazionale di Milano, sviluppatasi in modo più evidente a partire da Expo 2015 e ribadita dal rinnovato susseguirsi di eventi negli ultimi mesi – dichiara il sindaco di Milano, Beppe Sala –. Questa ‘University Week’ porta Milano al centro del dibattito internazionale sulla formazione. Si tratta, inoltre, di un riconoscimento importante per il lavoro svolto dall’Università Cattolica, che per sua natura è un Ateneo plurale e diffuso, e non solamente sul territorio italiano”. Oltre a delineare le buone pratiche della mobilità internazionale fondamentali per giudicare il grado di internazionalizzazione degli atenei, il Forum, si legge in una nota dell’Università Cattolica, si occupa anche di fornire formazione e risorse ai professionisti di questo ambito educativo con l’obiettivo di promuovere iniziative che possano contribuire a potenziare il livello dell’istruzione universitaria internazionale. Sarà proprio questo uno degli aspetti sviluppati dalla conferenza Emea del Forum on Education Abroad ospitata dall’Università Cattolica che si propone di creare uno spazio di dialogo condiviso per esplorare le questioni più urgenti che interessano il futuro dell’istruzione internazionale anche nelle aree del Medio Oriente e dell’Africa. Fra i temi all’ordine del giorno: i cambiamenti demografici, la sostenibilità ambientale, le nuove frontiere del mondo del lavoro, degli stage curriculari e della formazione professionale alle prese con modalità ibride e a distanza, i valori di giustizia, equità, diversità e inclusione. Il Forum on Education Abroad è un’associazione senza scopo di lucro, riconosciuta dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dalla Commissione Federale per il Commercio come Organizzazione per lo Sviluppo degli standard (Sdo) per il settore dell’istruzione all’estero. Attualmente ne fanno parte più di 800 istituzioni, tra cui anche l’Università Cattolica che ne è membro da circa un decennio.