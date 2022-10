Papa Francesco: “preghiamo per le cose brutte che stanno succedendo in Ucraina”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Torniamo col pensiero alla martoriata Ucraina e preghiamo per l’Ucraina. Preghiamo per le cose brutte che stanno succedendo lì: le torture, le morti, la distruzione”. È la preghiera rivolta a braccio dal Papa, al termine dell’udienza di oggi in piazza San Pietro, durante i saluti ai fedeli di lingua italiana. “In questo mese di ottobre dedicato alla Vergine del Rosario, desidero invitarvi a guardare con filiale fiducia alla Madre di Dio, attingendo dal suo esempio e dalla sua intercessione la forza per andare avanti”, l’altro invito alla piazza.