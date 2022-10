Adozione: Aibi, un convegno in Bolivia per sensibilizzare la società civile nei confronti dell’adozione

Con il convegno internazionale (17 e 18 ottobre) “El proceso de adopción y su significado”, raggiunge il culmine il programma di 10 giorni del primo Vertice Internazionale organizzato (dall’11 ottobre) da Ai.Bi. in Bolivia per promuovere la riflessione e sensibilizzare la società civile nei confronti dell’adozione. Presente il vicepresidente Cai, Commissione per le Adozioni Internazionali italiana, Vincenzo Starita ed esperti come gli spagnoli Jesús Palacios e Charo Blanco Guerrero. Promosso nell’ambito del progetto “Dal Nido: dalla Nascita, l’Identità, i Diritti, e le Opportunità” l’evento prevede una serie di incontri, dibattiti, visite da parte delle autorità, nonché il lancio della campagna di sensibilizzazione “Tu sei il pezzo mancante”, accompagnato al “Manifesto per l’adozione”. Il programma del convegno internazionale vede, tra le altre cose, gli interventi di Manuela Di Spaldro, cooperante di Ai.Bi. in Bolivia, di Vincenzo Starita, di Jesús Palacios, del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione dell’Università di Siviglia, in Spagna, esperto in materia di adozione e affido, di Charo Blanco Guerrero, psicologo clinico che dal 1999 lavora con le famiglie adottive svolgendo l’intero processo di formazione e valutazione pre-adottivo. Al convegno partecipano anche i rappresentanti degli enti autorizzati all’adozione in Bolivia, il Vio (Viceministerio de Igualdad de Oportunidades) – l’autorità centrale per le adozioni internazionali, e altre autorità locali come il Sedepos di Santa Cruz; il Tribunale e il Sedeges di La Paz, la Defensoría de la Niñez di El Alto. Lo scambio di esperienze e gli spunti di riflessioni offerti dal Convegno diventeranno i punti di partenza per una più generale discussione sullo stato dell’adozione in Bolivia, dove secondo gli ultimi dati, riferiti al 2019, i bambini e gli adolescenti presenti nei centri di accoglienza sono 5.678, equamente distribuiti tra femmine (il 51%) e maschi e per il 71% di un’età compresa tra 7 e 18 anni. Diversi di questi minori sono i beneficiari dei progetti che Ai.Bi. porta avanti nel Paese fin dal 2004. Il 22 e 23 ottobre avrà luogo, infine, l’incontro nazionale delle famiglie adottive.