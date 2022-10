Pari opportunità: Manfredonia (Acli), “non eliminare il ministero ma farlo lavorare meglio”

“Sembra che la premier in pectore voglia togliere il ministero delle Pari opportunità che rappresenta, invece, un presidio importante di democrazia. Non sono solo simboli, è una questione di sostanza. Bisogna, invece, farlo lavorare meglio, dare al ministero voce in capitolo soprattutto quando si creano nuove leggi, coinvolgerlo in modo che possano davvero avere un peso nella nostra società”. Lo ha detto Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli, durante la presentazione al Palazzo Altieri di Roma di “Lavorare dis/pari”, la ricerca su disparità salariale e di genere, realizzata dall’Area Lavoro delle Acli nazionali, in collaborazione con il Coordinamento Donne Acli.